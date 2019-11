Siaran Langsung SCTV - Cara Live Streaming Chelsea vs Ajax, Live Streaming TV Online Liga Champions

Live Streaming Chelsea vs Ajax, Live Streaming TV Online Liga Champions dan Siaran Langsung SCTV

Link live streaming SCTV Duel Chelsea vs Ajax di Liga Champions tersaji dini hari ini, Cek juga live streaming tv online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung SCTV dan Live Streaming Chelsea vs Ajax di Liga Champions pada Rabu (2/10/2019) dini hari.

Jadwal siaran langsung SCTV di Live Streaming Liga Champions akan menyajikan Chelsea vs Ajax. Pertandingan ini bisa disaksikan via via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 03.00 Wib.

Live Streaming SCTV akan menayangkan laga Live Streaming Chelsea vs Ajax di Liga Champions dapat ditonton via Live Streaming Vidio.com premier platinum (berbayar).

Jelang pertandingan, gelandang Ajax Amsterdam, Dusan Tadic, memiliki kenangan baik ketika timnya akan melakoni laga tandang ke Chelsea pada laga keempat Grup H Liga Champions 2019-2020.

Sebelum memperkuat Ajax, Tadic pernah merumput di kompetisi Liga Inggris dengan membela Southampton.

Pengalaman dan kenangan indah pun pernah dirasakan Tadic ketika Southampton bertamu ke Chelsea.

“Saya bermain berkali-kali melawan Chelsea (saat bersama Southampton) dan selalu menyenangkan untuk kembali (ke Stamford Bridge),” ungkap Tadic, mengutip dari laman resmi UEFA, Selasa (5/11/2019).

Salah satu kenangan manis yang paling diingat Tadic adalah kala Southampton menumbangkan Chelsea dengan skor 3-1 di Stamford Bridge. Kemenangan itu pun diraih Southampton pada kompetisi Liga Inggris musim 2015-2016.

“Kami (saat masih bersama Southampton) pernah mengalahkan mereka 3-1 satu kali dan dua kali seri di sini. Memang selalu sulit, tetapi menyenangkan bermain di sini,” pungkas pemain berusia 30 tahun tersebut.

