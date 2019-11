Ayo, Ada Paket Promo November di Hotel Rodhita, Kamar Tipe Superior dan Deluxe Cuma Segini

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan berlokasi sangat strategis ditengah-tengah kota Banjarmasin.

"Di bulan November ini kami menyediakan promo paket kamar type Superior dan Deluxe di harga Rp 385.000, nett/RN," kata Efy Naysilla Asst. Sales Manager Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (6/11/2019).

Untuk type Superior Room dan Rp. 485.000,-nett/RN untuk type Deluxe Room. Ini sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang.

"Promo ini berlaku sampai dengan akhir November nanti," tandasnya.

Hotel Rodhita Banjarmasin paket November. (HO/Hotel Rodhita)

Selain itu, kata Efy, ada juga promo food & beverage, yaitu untuk promo food ada Rawon Iga Sambal Ijo diharga Rp. 50.000,-nett dan Patin Paliat” diharga Rp. 40.000,-nett.

"Dan untuk promo beverage ada “Guava Passion diharga Rp25.000,-nett, Roditha Punch diharga Rp. 25.000,-nett dan juga Blueberry Milkshake harganya Rp. 25.000,- net," tegasnya.

Ditambahkan Efy, tersedia juga beberapa ruang meeting untuk acara rapat, gathering, birthday party dan wedding, untuk harga mulai dari Rp. 100.000,-/pax sudah termasuk ruangan dan fasilitas meeting di dalamnya.

Bagi yang ingin reservasi kamar di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)