Pernah Merumput di Sriwijaya, ini Komentar Amirul Soal Atmosfer Stadion

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Stadion Jakabaring Palembang yang merupakan salah satu venue perhelatan babak Delapan Besar Grup Y sudah sangat tidak asing lagi bagi dua punggawa Martapura FC asisten pelatih Isnan Ali dan kapten tim Amirul Mukminin.

Keduanya pernah membela tim Sriwijaya FC yang merupakan klub bermarkas di stadion megah di Tanah Air ini.

"Saya tahu stadion Jakabaring, Stadion Palembang adalah salah satu stadion terbaik di Indonesia kualitas rumputnya sangat baik," kata Amirul.

Amirul berharap para pemain memanfaatkan mulusnya lapangan ini dengan bermain baik dan bertekad selalu meraih poin.

"Saya bilang ke teman-teman pemain, ini kesempatan yang sangat bagus untuk MFC tampil di babak 8 besar. Kita harus keluarkan kemampuan terbaik," jelas dia.

Apalagi semua pertandingan akan disiarkan live yang akan ditonton seluruh masyarakat Indonesia termasuk juga fans MFC di Martapura.

Selain Amirul Mukminin, asisten pelatih Isnan Ali juga pernah merasakan bermain di Palembang bersama Sriwijaya saat masih jadi pemain.

Di babak delapan besar Martapura FC akan bertemu tim kuat asal wilayah Barat Persita Tanggerang di awal laga pada 10 November 2019.

Jadwal

10 November 2019: 15:30, Persik vs PSMS

10 November 2019: 15:30, Martapura vs Persita

14 November 2019: 15:30, PSMS vs Martapura

14 November 2019: 15:30, Persita vs Persik

17 November 2019: 15:30, PSMS vs Persita

17 November 2019: 15:30, Persik vs Martapura.

