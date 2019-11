Hasil Timnas U-19 Vs Timor Leste, Inilah Sosok Pemain "Man of The Match" Versi Fakhri Husaini

Pemain timnas Indonesia U-19, Bagus Alfikri beraksi saat melawan timnas Timor Leste U-19 pada laga babak kualifikasi grup K Piala Asia U-19 2020 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Pertandingan timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste berakhir dengan skor 3-1.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Fakhri Husaini menilai ada salah satu pemainnya yang pantas menyandang status Man of The Match di laga timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Pertandingan antara timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste berlangsung di Stadion Madya, Senayan, pada Rabu (6/11/2019) malam.

Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 timnas U-19 Indonesia.

Gol-gol Indonesia dicetak Muhammad Fajar Fatur Rachman pada menit ke-2 dan ke-77, serta David Maulana pada menit ke-62.

Walau demikian, Fakhri menilai pemain yang layak menyandang Man of The Match justru bukan salah satu dari dua pencetak gol. Melainkan adalah Muhammad Salman Alfarid.

Salman adalah pemain yang diajak Fakhri untuk menghadiri sesi konferensi pers usai pertandingan.

"Kenapa saya ajak bawa Salman mendampingi, karena kalau ada match of the match malam ini, saya akan berikan ke Salman," kata Fakhri.

Menurut Fakhri, Salman punya kontribusi besar dalam menggalang pertahanan tim selama pertandingan.

Ia juga memuji Salman yang dianggapnya mampu mematikan pemain depan andalan Timor Leste, Paulo Domingos Freitas.

"Salman juga punya andil terhadap beberapa gol yang terjadi," ucap mantan kapten timnas Indonesia itu.