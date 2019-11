Jelang Akhir Tahun, Permintaan Sewa Alat Camping di Kalsel Meningkat Hingga 50 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang akhir tahun, permintaan sewa peralatan camping di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus meningkat. Hal ini dirasakan oleh para pengusaha sewa alat camping di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Fun Camping Banjarmasin misalnya, permintaan sewa sejak Oktober hingga awal Nopember 2019 mengalami lonjakan, karena banyaknya event yang dilaksanakan di tempat outdoor.

"Peningkatannya sekitar 30 persen, penyewa kebanyakan untuk acara besar seperti gathering, Pramuka, Latihan Dasar Mapala, serta dari organisasi dan perusahaan-perusahaan," jelas owner Fun Camping, Suci Sholehah kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (7/11/2019).

Peralatan camping yang paling sering disewa di antaranya tenda dengan tarif bervariasi. Kapasitas 8-10 orang dibanderol Rp 195.000, 6 orang dipatok Rp 75.000, kapasitas 5 orang seharga Rp 60.000, muat 4 orang Rp 45.000 dan kapasitas 2 orang Rp 50.000.

Diakuinya, penyewa kebanyakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun ada pula dari instansi dan perusahaan yang ingin mencoba sensasi tidur di tenda karena di penginapan hal yang biasa.

Selain tenda, ada barang lainnya yang laris disewa yakni matras Rp 5.000, ayunan Rp 10.000, sleeping bag Rp 10.000, tas carrier Rp 30.000, ransel Rp 20.000, kompor Rp 10.000, dan nesting atau panci ditarif Rp 5.000 per sewa.

Untuk sistem sewa sendiri, Fun Camping mematok tarif selama tiga hari per satu kali bayar. Lebih dari itu maka penyewa akan dikenakan biaya tambahan.

Alat camping berupa tenda dan lainnya yang digunakan penyewa pada acara outdoor (Istimewa/Fun Camping Banjarmasin)

Tempat penyewaan alat camping lainnya, M2P rental alat camping yang berlokasi di Banjarbaru turut merasakan lonjakan permintaan dari costumer.

Owner M2P rental alat camping Banjarbaru, Mirwanto mengatakan, sejak awal Nopember ini sudah banyak yang booking dan membayar DP sewa.

"Meningkat sekitar 50 persen dari bulan sebelumnya. Selama Nopember kami geber promo diskon sewa di hari Senin-Jumat hingga Rp 30.000 minimal total sewa Rp 50.000 untuk tenda muat 4 orang. Untuk yang sudah menjadi member ada potongan Rp 10.000 per tenda," paparnya.

Harga sewa tenda dipatok mulai Rp 20.000 hingga Rp Rp 250.000 per hari sesuai kapasitas muatan. Ada pula kompor portable ditarif Rp 10.000 per hari, hammock Rp 10.000 per hari, matras Rp 5.000 per hari, sleeping bag Rp 15.000 per hari, tas carrier Rp 30.000 per hari dan lainnya.

"Penyewa biasanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa hingga karyawan dan keluarga dari wilayah Kalseltengtim. Rata-rata rekreasi liburan melepas penat dari sekolah dan kerja serta hiburan buat keluarga," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)