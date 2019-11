Tribun Jual Beli on Banjarmasin: Info Hilang Sertifikat, Jual Lampu Solar Cell, Sewa Pergudangan

BANJARMASIN

JASA

BANGUNAN

Rh-Rancangbangun jasa desain & Bangun rumah, Ruko dll Hubungi : 0812 5003 8785 IG:@rh.rancangbangun

10542-3

PERLENGK.RT

FILTER AIR

GLOBAL FILTERINDO. Specialist Depo Air Isi Ulang,Water Treatment,UV-RO(Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub.0511-3268289/0816212136/0811503331 atau PIN BBM D94A2544

10571-8

PENGUMUMAN

DICARI ORANG

Kpd Yth Saudara JEKI,sy nahwani yg menggadaikan sertifikat mohon sdr.JEKI utk memberitahukan tempat tinggal agar saya bisa ketemu&ngomong ttg sertifikat yg sy gadaikan & sy mau menebusnya PENTING! HUBUNGI:085248761360 terimakasih

00000-0

KEHILANGAN

Telah hilang atau tercecer 2 (DUA) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No : 1695 a.n Ir.ROHAYAWATI dan No: 1694 a.n Ir.MUGENI, Luas : 500 m2 yang terletak di Desa kemuning, kecamatan banjarbaru selatan, Banjarbaru

00000-0

KEHILANGAN

Dokumen sertifikat ijazah ANT-V(M), endorsemen, sertifikat BST, buku pelaut&sertifikat MCU a.n BAMBANG SUWARDIONO, yang menemukan akan diberi imbalan hub:082157052575

00000-0

BANJARBARU

RUPA-RUPA

Pusat penjualan lampu jalan solar cell tenaga matahari di banjarbaru Hub. 0811-5111-287

10797-3

BATULICIN

PROPERTI

PERGUDANGAN

Djl tnh SHM lksi pergudangan & ruko Batulicin LT 35x200 m hub 08127989946 harga nego

10575-3

Informasi ini juga tayang di harian Banjarmasin Post