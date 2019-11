Siaran Langsung SCTV! Sesaat Lagi Link Live Streaming TV Online Man United vs Partizan Liga Europa

Live Streaming Manchester United vs Partizan di Liga Europa, Siaran Langsung SCTV, Live Streaming Usee TV dan Live Streaming TV Online

Manchester United saat ini menduduki peringkat pertama di klasemen Grup L Liga Europa.

Manchester United berhak duduk di puncak klasemen berkat raihan dua kemenangan dan satu hasil imbang, tanpa tersentuh kekalahan.

Koleksi 7 poin tim Setan Merah unggul dua angka dari pesaing terdekat mereka, AZ Alkmaar.

Menjamu Partizan Belgrade pada matchday keempat Liga Europa, Manchester United butuh kemenangan guna melapangkan jalan mereka untuk lolos ke babak berikutnya.

Pada pertemuan pertama, tepatnya di matchday ketiga, Manchester United mampu menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Anthony Martial lewat titik putih.

Gol tersebut menjadi gol perdana bagi Anthony Martial di ajang Liga Europa 2019-2020.