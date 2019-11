Jadwal Live TV Sepak Bola Akhir Pekan- Juventus Vs AC Milan Live RCTI, Liverpool vs Man City Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live TV Bola Akhir Pekan - Juventus Vs AC Milan Live RCTI, Liverpool vs Man City Mola TV

Akhir pekan ini jadwal siaran langsung sepak bola akan disuguhkan beberapa pertandingan berlabel Big Match di Liga-liga Eropa.

Di tanah Ratu Elizabeth, Liga Inggris memasuki pekan ke-12 mulai Sabtu (9/11/2019).

Laga perdana yang bergulir adalah Norwich City yang akan menjamu Crystal Palace pada Jumat waktu Inggris atau Sabtu dini hari WIB.

Sementara itu, pemegang hak siar resmi Premier League musim 2019-2020 untuk televisi Indonesia, TVRI akan menayangkan dua laga untuk pekan ini.

• Hasil Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 - Thailand Tumbang dari Kamboja, Malaysia Menang, Indonesia?

• Hasil Akhir Timnas U-19 Indonesia vs Hongkong, Skor Akhir 4-0, Puncak Klasemen Grup K Piala Asia!

Untuk hari Sabtu, laga yang disiarkan langsung oleh TVRI adalah pertandingan Leicester City kontra Arsenal pada Sabtu atau Minggu dini hari pukul 00.30 WIB.

Untuk hari Minggu, ada laga Manchester United kontra Brighton yang disiarkan pada pukul 21.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 (dalam WIB):

Sabtu (9/11/2019)

03.00 Norwich City vs Watford (Mola TV)

19.30 Chelsea vs Crystal Palace (Mola TV)

22.00 Burnley vs West Ham United (Mola TV)

22.00 Newcastle United vs Bournemouth (Mola TV)

22.00 Southampton vs Everton (Mola TV)

22.00 Tottenham Hotspur vs Sheffield United (Mola TV)