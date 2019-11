LINK MOLA TV! Live Streaming Leicester City vs Arsenal di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Leicester vs Arsenal di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV

Leicester City secara mengejutkan mampu berada di urutan tiga besar klasemen sementara Liga Inggris musim 2019-2020.

Mereka berpotensi meyodok ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris jika mampu menang atas Arsenal di Stadion King Power, Sabtu (9/11/2019).

Tim tamu, Arsenal, saat ini berada di urutan kelima klasemen.

Kemenangan bakal coba diraih oleh kubu Arsenal guna mengamankan peluang menembus posisi empat besar.

Setelah polemik yang terjadi di tubuh internal The Gunners soal pergantian kapten tim, Granit Xhaka diyakini bakal kembali diparkir oleh pelatih Unai Emery.

Lini tengah Arsenal bakal kembali diisi oleh Matteo Guendouzi yang bakal diduetkan dengan Lucas Torreira.