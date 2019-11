LINK Live Streaming TV Online Martapura FC vs Persita Babak 8 Besar Liga 2 2019, Tak Live TVOne

LINK Live Streaming Martapura FC vs Persita Babak 8 Besar Liga 2 2019 via Live Streaming TV Online namun Tak Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Martapura FC vs Persita di Perempatfinal atau babak 8 besar Liga 2 2019 dapat di akses via Live Streaming Vidio.com namun tak di Live Streaming TV One ataupun Siaran Langsung TV One, Minggu (10/11/2019) mulai pukul 19.00 WIB.

Di laga awal babak 8 besar Liga 2 2019 Grup B Martapura FC akan ditantang Persita Tanggerang di di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Minggu (10/11/19) pukul 20.00 Wita.

Berstatus sebagai peringkat 3 klasemen wilayah timur, Laskar Sultan Adam harus langsung bertemu tim kuat wakil

runner up wilayah barat Liga 2 2019.

Perhatian akan tertuju ke pelatih masing-masing klub.

Baik Martapura FC dan Persita Tanggerang kini ditangani oleh legenda sepakbola Tanah Air.

Martapura FC kini ditukangi Frans Sinatra Huwae eks pemain Pelita Jaya dan Barito Putera sementara Persita dipoles eks bomber timnas yang pernah bermain di Petrokimia Putra dan klub lainnya.

Frans Sinatra Huwae mengatakan dia sangat mengenal baik Widodo C Putra.