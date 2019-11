LIVE MOLA TV! Link Live Streaming Man United vs Brighton di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Manchester United vs Brighton di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV

Pemain Gelandang Brighton and Hove Albion Davy Propper mengatakan, timnya tak banyak mengubah gaya permainan saat di Manchester United, Old Trafford, Minggu (10/11/2019).

Tim berjuluk The Seagulls itu berada lebih baik diperingkat klasemen Liga Inggris dibandingkan tim Ole Gunnar Solskjaer.

Mereka berada di posisi delapan setelah berhasil menang kandang mengalahkan Everton 3-2 dan 2-0 menjamu Norwich City.

Pemain internasional Belanda berbicara tentang pentingnya mempertahankan pendekatan yang sama ketika tim datang ke Old Trafford.

“Kami merasa baik saat ini setelah dua kemenangan terakhir, tetapi Manchester United adalah tim besar yang akan selalu memberi pertandingan yang sulit."katanya dikutip Tribunjogja.com dari laman klub.

"Mereka tim yang hebat dan kami harus memainkan permainan kami sendiri, bahkan pergi ke Old Trafford kami harus tetap berpegang pada gaya kami dan kami akan melakukannya karena kami percaya diri."