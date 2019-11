BANJARMASINPOST.CO.ID - Najis Lucinta Luna untuk Boy William, Sebut Suara Barbie Kumalasari Lebih Baik.

Lucinta Luna dan Boy William kembali terlibat perang komentar. Berawal dari unggahan Instagram Lucinta Luna yang tengah mengcover sebuah lagu berjudul 'I Love You 3000' milik Stephani Poetry, anak Titi DJ.

Boy William kemudian perang komentar dengan Lucinta Luna hingga membandingkannya dengan Barbie Kumalasari.

Alih-alih bernyanyi dengan merdu, Lucinta Luna malah menjadikan lagu tersebut bahan lawakan dengan mengganti beberapa liriknya.

"Cause I can thinking about you. So do I, baby take my hand I want you be my husband, cause you my Ironman I Love You tiga ribu," ucap Lucinta sambil bernyanyi.

Alhasil, aksi Lucinta Luna itu menerima beragam tanggapan di kolom komentarnya, salah satunya dari Boy William.

Alih-alih mengomentari suara Lucinta Luna, Boy William justru merasa kasihan dengan sang penyanyi asli lagu tersebut, Stephanie Poetri.

"Come on...kasian penyanyi aslinya," komentar Boy William.

Mengetahui Boy William mengomentari postingannya, Lucinta Luna tak terima dan membalas komentar tersebut dengan nada tak suka.

"Ini maksudnya apa ya? Gw udh gak nyentil lo lagi, urusin hidup lo sendiri aja bro, gk suka ya gue berekspresi, ini ig gue bro, kok jadi doyan stalking gue sih, sepi job lu yah," balas Lucinta Luna.