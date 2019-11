SESAAT LAGI Link Mola TV! Live Streaming TV Online Liverpool vs Man City Liga Inggris, Tak Live TVRI

Live Streaming Liverpool vs Manchester City, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI di Liga Inggris

Live Streaming TVRI dan Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung via Live Streaming TV Online Liverpool vs Man City ( Liverpool vs City ) di ajang Liga Inggris 2019, Minggu (10/11/2019) pukul 23.30 WIB.

Jelang laga Liverpool vs ManEderson dipastikan tidak akan bermain dalam laga melawan Liverpool karena mengalami cedera ketika Man City berhadapan dengan Atalanta di Liga Champions tengah pekan kemarin.

Pep Guardiola mengonfirmasi hal tersebut pada konferensi pers pra-pertandingan hari Jumat (8/11/2019) kemarin.

Saat diwawancarai di sebuah media, De Bruyne mengatakan jika dirinya percaya jika Claudio Bravo bisa menutup lubang yang ditinggalkan Ederson.

“Saya pikir dia menjalani pramusim yang baik, dia juga bermain melawan Liverpool di Community Shield dan melakukannya dengan sangat baik," ucap De Bruyne, dikutip BolaSport.com dari Fox Sports.

"Dia adalah penjaga yang berpengalaman sehingga saya memiliki keyakinan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik."

"Jadi saya tidak terlalu takut tentang itu," tutup gelandang berusia 28 tahun itu.