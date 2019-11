SKOR 2-0! Hasil Man United vs Brighton di Liga Inggris, TV Online & Siaran Langsung TVRI, Pereira!

Live Streaming Manchester United vs Brighton di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Manchester United vs Brighton ( Man United vs Brighton ) di Liga Inggris pekan 11 tersaji malam ini via Live Streaming MolaTV dan Live Streaming TVRI serta Live Streaming TV Online. Skor sementara di babak pertama 2-0.

Manchester United tampil perkasa dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris melawan Brighton & Hove Albion di Stadion Old Trafford, Minggu (10/11/2019).

Dikutip BolaSport.com dari situs resmi Premier League, Manchester United tampil mendominasi di sepanjang babak pertama.

Man United memiliki 3 peluang yang seluruhnya mengarah tepat sasaran.

Adapun Brighton & Hove Albion mempunyai 4 kesempatan, tetapi tak ada yang menuju ke gawang.

Mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, Manchester United unggul 1-0 pada menit ke-17.