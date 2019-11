LINK www.mola.tv! Live Streaming TV Online Liverpool vs Man City Liga Inggris, Skor 2-0 Gol Mo Salah

Live Streaming Liverpool vs Manchester City, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI di Liga Inggris

Link Live Streaming Mola TV Liverpool vs City ( Liverpool vs Man City ) di Pekan 12 Liga Inggris dapat diakses malam hari ini via live streaming tv online serta Live Streaming TVRI saat ini sedang berlangsung. skor sementara 2-0 hingga menit 15 babak pertama.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Liverpool vs Manchester City ( Liverpool vs Man City ) di Liga Inggris pekan 12 tersaji malam ini, namun tidak siaran langsung TVRI dan Live Streaming MolaTV di www.mola.tv .

Live Streaming TVRI dan Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung via Live Streaming TV Online Liverpool vs Man City ( Liverpool vs City ) di ajang Liga Inggris 2019, Minggu (10/11/2019) pukul 23.30 WIB. Gol pada babak pertama Fabinho (6') dan Mo Salah (13'), hingga skor sementara jelang babak pertama berakhir 2-0

Link Live Streaming Liverpool vs Manchester City di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website www.mola.tv

Di awal babak pertama, Man City langsung tampil menyerang dan menciptakan peluang. Salah satunya berasal dari tendangan bebas dan sepak pojok, namun masih belum menemui sasaran.

Petaka menimpa Man City pada menit 6. Sepakan keras Fabinho dari luar kotak penalti tidak mampu diantisipasi oleh kiper Man City, Claudio Bravo.

Tim tamu berupaya membalas, namun tim asuhan Pep Guardiola tersebut harus kembali kebobolan.

Kali ini Salah yang menjadi pencetak gol melalui sundulan terarah memanfaatkan umpan lambung dari sisi kanan pertahanan Manchester City.

Hingga menit 15, Skor 2-0 untuk Keunggulan Liverpool atas Manchester City.

