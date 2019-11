Harga Suzuki New Carry Pick Up & Daihatsu Grand Max di Banjarmasin, Diler Geber Promo Mobil Niaga

Jenis pick up New Carry dari Suzuki.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Demi mendukung dan menunjang bisnis yang digeluti, kendaraan niaga ringan atau pick up masih menjadi primadona masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sejumlah diler otomotif di Banjarmasin menawarkan berbagai pilihan unit pick up yang dapat menjawab keinginan dan sesuai kebutuhan dunia bisnis yang dijalankan.

PT Mitra Megah Profitamas (PT MMP) atau Mitra Suzuki selaku diler resmi Suzuki di Banjarmasin misalnya, tengah gencar tawarkan promo menarik kepada konsumen.

"Promo di akhir tahun 2019 ini, New Carry dibanderol dengan harga cash kisaran Rp 130 juta, sudah dilengkapi dengan ban R14, AC dan Power steering. Konsumen akan mendapatkan bonus variasi lengkap, serta untuk mempermudah pembayaran, ada paket DP dan angsuran ringan dan proses kredit yang cepat," jelas Branch Manager Mitra Suzuki Banjarmasin, Doddy Sancoko kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (12/11/2019).

• Saat Hujan Deras, Api Tetap Berkobar di Gang Silaturahmi Samping Pasar Batuah Banjarmasin

• Tronton Batubara Tabrak Warung Jus Hingga Kios di Simpangempat Pengaron, Diduga Sopir Mengantuk

• Claudia Santoso Pernah Disebut Saipul Jamil Es Batu, Fakta Gadis Cirebon Juara The Voice of Germany

Jenis pick up Gran Max dari Daihatsu. (Daihatsu Banjarmasin)

Promo menarik lainnya yakni gratis gratis ganti oli mesin dan jasa sampai dengan 50.000 Km.

Diungkapkannya, saat ini penjualan New Carry di Kalsel hingga akhir Oktober 2019 meraih market share sebesar 77 persen menguasai pangsa pasar dan menjadi market leader pick up di Banua.

Hal tersebut terlihat dari jumlah unit yang laku terjual di area Kalsel rata-rata 150 unit pick up per bulan.

New Carry pick up tersedia tiga varian warna, yakni putih, hitam dan silver. Yang menjadi favorit konsumen adalah New Carry pick up hitam.

Selain penjualan, layanan purna jual Mitra Suzuki diklaimnya cukup lengkap mulai dari Pangkalanbun Kalimantan Tengah hingga Batulicin Tanahbumbu Kalsel tersedia outlet-outlet Mitra Suzuki yang menyediakan layanan sales, service, dan spare part.

Pihaknya juga menyediakan layanan test drive On The Spot New Carry, bagi customer yang akan mencoba kekuatan daya angkut, ketangguhan mesin, dan irit bahan bakar.

"Cukup telp di layanan hotline test drive Mitra Suzuki, kami akan antar unit test drive dimanapun customer inginkan secara gratis," tukasnya.

Sementara itu, promo serupa juga digeber PT Astra Daihatsu Banjarmasin selaku diler resmi Daihatsu di Banjarmasin untuk kendaraan jenis niaga ringan.

"Promo akhir tahun, Daihatsu memberikan tawaran program menarik yakni DP mulai Rp 7 jutaan dan angsuran ringan. Harga Gran Max pick up dibanderol Rp 150 jutaan," jelas Kepala Cabang PT Astra Daihatsu Banjarmasin Yohanes Anggrian.

Kelebihan yang ditawarkan yakni dari sisi daya angkut lebih banyak, paling hemat bahan bakar, dan biaya perawatan murah, serta kapasitas lima orang penumpang. Untuk penjualan di wilayah Kalsel sebanyak 75 unit per bulan.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)