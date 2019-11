Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW Pustakawan Berakhlak Nabi

Oleh: Dr Ahmad Syawqi Sag SiPi MPdi

Pustakawan UIN Antasari Banjarmasin

Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kalender Islam setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Keindahan ajaran Islam selalu mendorong umatnya siapapun dia orangnya termasuk seorang pustakawan yang selalu bergaul dengan para pemustaka yang datang ke perpustakaan, wajib untuk memiliki akhlak (perilaku) yang mulia.

Lahirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia tentunya sebagai pembawa dan penyampai risalah terakhir ketauhidan menjadi mukzijat wajah dunia (terutama bangsa Arab saat itu) dari carut marut dan penuh kejahiliyahan menjadi bangsa yang terang benderang, berakhlak dan penuh dengan rasa kemanusiaan dan kecintaan antara sesama.

Tak heran bila dalam banyak survei tentang tokoh- tokoh yang berpengaruh dalam merubah dunia, sosok Nabi Muhammad SAW selalu menempati urutan teratas.

Michael Hart dalam bukunya The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah dunia.

Alasannya karena beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang agak terbelakang, yatim piatu di usia kanak-kanak, dan dikatakan bahwa beliau seorang yang buta huruf.

Berbeda dengan tokoh- tokoh lain dalam sejarah, mereka lahir dan besar di tengah- tengah masyarakat berperadaban tinggi. Alasan berikutnya adalah tokoh- tokoh lain yang ada dalam sejarah memang berpengaruh besar ketika mereka masih hidup.

Akan tetapi ketika sudah tiada, pengaruhnya pun hilang seiring dengan kematiannya. Katakanlah Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, dan lain-lain, ketika masih hidup, pengaruhnya besar. Ketika dia sudah tiada, pengaruhnya pun hilang. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, saat beliau masih ada di tengah-tengah ummat, pengaruhnya besar. Ketika beliau wafat, pengaruhnya pun tetap ada, bahkan hingga akhir zaman.

Nabi Muhammad SAW menegaskan tentang misinya adalah “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.“