Bank Kalsel Gelar Rapat Kerja Tahunan, Hal Ini yang Dibahas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel mengadakan Rapat Kerja (Raker) Tahunan bertempat di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin, yang berlangsung selama dua hari, yakni 7-8 Nopember 2019 lalu.

Raker yang bertema Let’s do the right thing dihadiri jajaran direksi, sekretaris, dan manajerial Bank Kalsel.

Dalam kegiatan raker kali ini diadakan sharing session bersama CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman yang membahas tentang bagaimana mengelola perubahan di era disrupsi.

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Komisi yang terbagi menjadi Komisi I sampai dengan V dan masing-masing komisi

Rapat Kerja Tahunan Bank Kalsel, 7-8 Nopember 2019. (Bank Kalsel)

"Di antaranya membahas tentang pertumbuhan kredit dan pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas kredit dan pembiayaan, digitalisasi serta people development dan leadership," jelas Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Agus Syabarrudin.

Rapat Kerja Tahunan Bank Kalsel, 7-8 Nopember 2019. (Bank Kalsel)

Dia pun berharap dengan diadakannya Rapat Kerja Tahunan Bank Kalsel tahun 2019 ini dapat menjadi landasan bagi Bank Kalsel untuk terus berkembang di masa yang akan datang. (AOL/*)