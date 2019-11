Dikontrakkan Ruko di Banjarmasin, Dijual Sepeda Motor, Tercecer BPKB dan Sertifikat Tanah

BANJARMASIN

PERLENGK.RT

LAIN-LAIN

CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik & perleng-kapan RakMini Market. Hub.Jl. Pramuka Km.6 RT.8 No.2A Bjm. (0511)3274398/0851007700365

9545-5

PENGUMUMAN

KEHILANGAN

Telah Hilang 1 (satu) buah BPKB R-2 merk honda no pol DA 6352 AFZ No KA : MH1JM5116JK3 7893, No SIN : JM51E1137515 A/N: Jumiati

0000-0

Telah hilang / tercecer 1 (Satu) Buah Buku BPKB Spd Mtr R2 Honda/ NC12A1CF, DA 6137 VY, warna Orange, tahun 2012, No.Rangka: MH1JFB7CK44 7059, No.Mesin: JFB1E-1443 155, No.BPKB: J 04929 465 M An. ADIOS AMEGO bagi yang menemukan harap bisa menghubungi ke 0812 5105 2661

0000-0

KEHILANGAN

Telah hilang / tercecer Sertifikat tanah L=130m2 dengan PxL 10x30 yang terletak di Jl. Rawasari Komp.CITRASARI, RT.60 No.77 a.n Syamsir

0000-0

PROPERTI

RUKO

Dikontrakkan Ruko lokasi Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Persada No. 20A, Fas. AC, PDAM, PLN 3.200w, Hrg Nego, Minat Hub. 082251991537

0000-0

Ruko Disewakan 1 Pintu 3 Lantai di Kayu Tangi Hub : 0812503 6074 / 081317190372

0000-0