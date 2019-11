Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Iran, Skor 1-0 di Babak Pertama Laga Ujicoba Jelang SEA Games 2019

Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Korea Utara Kualifikasi Piala Asia U-19 2020, Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI

Hasil babak pertama duel Timnas Indonesia U-23 Vs Iran di Link Live Streaming RCTI Duel Timnas Indonesia U-23 Vs Iran dalam laga ujicoba jelang SEA Games 2019 disajikan via live streaming tv online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Skor 1-0 babak pertama berakhir! Siaran langsung RCTI di www.rctiplus.com dan Live Streaming Timnas U-23 Indonesia Vs Iran jelang Sea Games 2019 dapat diakses pada Rabu (12/11/2019) mulai pukul 16.30 WIB.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 Vs Iran di laga ujicoba jelang SEA Games 2019 akan tayang via live streaming RCTI dari Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali dan dari live streaming tv online.

Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia Vs Iran dapat ditonton melalui Siaran Langsung RCTI via layar televisi ataupun live streaming Metube.id atau website RCTI + di www.rctiplus.com

• Skor 1-1! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Iran di Laga Ujicoba Jelang SEA Games 2019

• LINK Mola TV! Live Streaming TV Online Garuda Select vs Port Vale Ujicoba di Inggris, Tak Live TVRI

• LINK www.rctiplus.com! Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Iran, Skor 1-0 Babak Pertama

Timnas U-22 Indonesia langsung memainkan strategi menyerang pada awal babak pertama.

Dimotori pemain senior, Evan Dimas Darmono, serangan timnas Indonesia nyaris berbuah hasil pada menit ketiga andai Muhammad Rafli tak lebih dulu terjebak offside.

Bermain di kandang lawan juga tak menyurutkan semangat timnas Iran.

Para pemain Iran terlihat nyaman menguasai bola hingga lima menit pertandingan berjalan.

Iran juga sempat membuat peluang pada menit kedelapan, namun upaya Amir Roustari belum mengarah ke gawang.

Di tengah gempuran pemain Iran, Indonesia sukses mencuri gol pembuka pada menit 10.