Tak Terima Dianiaya Pasangan, Perempuan Warga Paringin Ini Laporkan Pacar ke Polres Balangan

Pelaku penganiayaan berinisial AN yang diamankan oleh Sat Reskrim Polres Balangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Alami kekerasan atas perilaku pasangannya, Heldariani (33) melaporkan AN (35) ke Polres Balangan.

Diketahui, AN merupakan pacar dari Helda yang belakangan berlaku kasar terhadap perempuan berstatus janda tersebut.

Helda, warga Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Kalsel, melaporkan tindak penganiayaan itu pada Minggu (24/10/2019).

Berbekal laporan polisi yang dibuat oleh korban dan bukti visum, unit Buser Polres Balangan dan unit Buser Polres HSU melakukan lidik keberadaan pelaku.

Selasa (12/11/2019) sekira pukul 15.00 wita kemaren, Tim gabungan melakukan penangkapan terhadap AN yang diketahui merupakan warga kelurahan Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU ditempat persembunyiannya tanpa perlawanan.

Kepada banjarmasinpost.co.id, Rabu (13/11/2019), Pjs Kasat Reskrim AKP Tukiman, menginformasikan keberhasilan personelnya dalam penangkapan pelaku penganiayaan tersebut.

Ia mengatakan, Polres Balangan bekerjasama dengan Polres HSU dalam ungkap kasus kali ini.

Perihal penangkapan itu, AKP Tukiman menerangkan, kejadian berawal pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 08.00 wita lalu.

Pelaku mendatangi korban dan memaksa korban untuk naik ke sepeda motornya. Saat itu pelaku juga memukul korban beberapa kali dibagian mata dan melakukan kekerasn fisik lainnya.

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya" ungkap AKP Tukiman.

Lebih lanjut, saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian kepada terduga pelaku, AN mengaku bahwa permasalahan penganiayaan muncul akibat aduan korban kepada orangtuanya. Korban memberitahukan kalau dirinya sering dipukuli oleh AN. Sehingga membuat AN emosi.

"Penganiayaan tersebut terjadi karena AN emosi setelah ia dipukuli oleh ayahnya akibat aduan korban karena sering menganiaya korban," jelas AKP Tukiman.

Kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, dada bagian kiri. Terdapat pula memar pada lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri dan paha bagian kiri.

Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Balangan dan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(Banjarmasinpost.co.id/Isti rohayanti)