7 Cara Menyeduh Teh yang Benar & Tepat agar Mendapat Manfaat yang Maksimal, Teh Hijau atau Teh Hitam

Sebelum menikmati teh, coba pelajari cara menyeduh teh berikut ini, perhatikan suhu airnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cara menyeduh teh yang benar dan tepat ternyata ada panduannya agar hasilnya optimal dan khasiatnya bisa didapatkan.

Minum teh sudah jadi kebiasaan orang Indonesia. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara menyeduh teh agar mendapatkan khasiat dari tanaman ini.

Sekarang ini, ada begitu banyak varian teh, bahkan kini dikombinasikan dengan beragam minuman. Namun, cara menyeduh teh yang benar dan tepat tetaplah harus dikuasai.

Sebab, apabila tidak tepat saat menyeduh teh, alih alih kenikmatan yang didapat malah tidak enak bahkan bisa saja jadi berbahaya.

Berikut ini adalah cara menyeduh teh yang benar tepat, termasuk untuk teh hijau dan teh hitam:

1. Cara menyeduh teh yang benar suhu air harus tepat

Pertama, cara menyeduh teh yang benar dan tepat adalah untuk teh hijau menggunakan air panas dengan suhu sekitar 70 hingga 80 derajat Celsius. Teh hitam bisa menggunakan air panas dengan suhu 90 derajat Celsius. Demikian menurut Ratna Somantri, konsultan teh, certified tea specialist, tea sommelier, penulis buku Kisah & Khasiat Teh dan The Story in A Cup of Tea, dan salah satu pendiri www.pasarteh.com.

2. Bersihkan teh sebelum menyeduhnya

Sebelum teh dikemas, mengalami penyimpanan sekitar satu hingga dua tahun. Bersihkan tehnya dengan air seduhan pertama. Setelah dituang air, buang air seduhan pertama. Pada seduhan kedua atau ketiga, merupakan teh yang paling nikmat karena teh sudah kembali kesegarannya, dan daun teh sudah terbuka.

3. Perhatikan lama waktu menyeduh teh

Teh celup sebaiknya diangkat dan tidak dibiarkan terendam hingga menjadi pekat dan menimbulkan rasa pahit. Makin lama sirendam kafein jadi makin tinggi. Kopi Espresso kafeinnya lebih tinggi dari teh, tetapi jika teh direndam lama, bisa lebih tinggi kafeinnya. Teh celup teh hijau diseduh selama 2-3 menit. Teh hitam lama menyeduh 3-5 menit.

4. Setelah menyeduh teh diamkan beberapa saat

Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Murdijati Gardjito mengatakan teh yang sudah diseduh belum bisa langsung dinikmati. Mendiamkannya sekitar lima menit. Sari yang terekstrak dari teh akan keluar secara maksimal dan berkhasiat. The, terutama the hijau jadi memiliki kualitas sangat baik bagi kesehatan, karena kandungan antioksidan sangat tinggi.

5. Nikmati rasa original teh setelah diseduh

Sebaiknya menikmati cita rasa dan aroma teh tanpa gula. Sama halnya seperti yang disarankan Murdijati, agar teh dinikmati secara bening atau tanpa ditambahkan gula. Jika pakai gula jangan terlalu banyak sehingga aroma tehnya begitu terasa.

6. Teliti cara menuangkan air pada teh

Ketika menuangkan air pada teh, terutama untuk teh tubruk, sebaiknya tuangkan air dengan gerakan memutar dan merata. Bila Anda tak menuangkan secara merata, maka bisa jadi akan teh yang rusak karena terlalu banyak diseduh air.

7. Pilih tempat menyeduh teh

Tempat penyeduhan teh yang paling baik adalah berbahan keramik karena tidak berbau dan rasa teh lebih nikmat. Tuang air seduhan dengan gerakkan memutar agar merata lalu diamkan kurang lebih selama tiga menit sebelum dinikmati. Jika tidak merata maka teh akan rusak pada sisi yang terlalu banyak diseduh air.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sudah Benarkah Cara Anda Menyeduh Teh?" dan

dengan judul "Tips Menyeduh Teh yang Benar"