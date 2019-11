Hadiri ISEF 2019, Dirut Bank Kalsel Harapkan Turut Andil Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, turut menghadiri pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6, di Jakarta Convention Center, Rabu (13/11/2019) lalu.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin ini digelar untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi syariah tanpa membenturkan pertumbuhan ekonomi konvensional.

"Semoga Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah dapat turut serta menjadi bagian perkembangan ekonomi syariah di Indonesia," ujar Agus.

ISEF diadakan sebagai platform nasional bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dalam mengembangkan dan mengakselerasi ekonomi syariah. ISEF juga merupakan suatu bentuk integrasi dan kolaborasi yang menyeluruh, sistematik, dan terstruktur dari semua penggiat ekonomi syariah di Tanah Air.

Karena Indonesia sendiri berjalan dengan dual system perekonomian yaitu konvensional dan syariah.

Komitmen penguatan itu dilakukan salah satunya dengan melakukan revisi ketentuan agar arus baru ekonomi syariah Indonesia benar-benar dapat tumbuh dan berkembang.

"Bapak Wapres menyatakan bahwa pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ini akan sangat serius untuk menjadikan kegiatan ekonomi syariah sebagai pendorong laju ekonomi baru bagi Indonesia," ungkapnya.

Mengusung tema Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth, acara itu dihadiri pelaku ekonomi syariah Indonesia dan para duta besar negara sahabat. Tema tersebut menurut Agus, selaras agenda event ekonomi syariah (eksyar) dunia sepanjang 2019, bersanding dengan event internasional dari berbagai negara.

"Sebagai contoh, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Global Islamic Economy Singapore (GIES), Halal Trade Expo Korea, London Sukuk Summit, dan Washington DC Halal Expo & Summit 2019," kata dia.

Dalam pelaksanaannya, ISEF 2019 bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

Melalui Bank Indonesia, juga melibatkan mitra strategis internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), Organization for Islamic Cooperation (OIC), The Association of Development Financing Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank (ADFIMI), dan World Halal Association.

Rangkaian kegiatan ISEF 2019 terdiri dari kegiatan International Summit & High Level Forum, International Conference & Talk Show, Investment Forum, Business Matching, Business Coaching dan International Showcase & Exhibition.

Beberapa forum atau konferensi global dan internasional dalam ISEF 2019 antara lain; 14th IFSB Summit, 5th International Islamic Monetary Economic and Finance Conference, OIC Forum on Islamic Social Finance, dan International Halal Lifestyle Conference.