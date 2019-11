Link Live Streaming PSMS Medan vs Martapura FC, Siaran Langsung TV One di Babak 8 Besar Liga 2 2019

Live streaming PSMS Medan vs Martapura FC di Babak 8 Besar Liga 2 2019 tersaji via Siaran Langsung TV One sore ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming TVone PSMS Medan vs Martapura FC di Babak 8 besar Liga 2 2019 via Vidio.com tersaji pada Kamis (14/11/2019).

Live Streaming PSMS Medan vs Martapura FC pada babak 8 besar Liga 2 2019 dapat juga ditonton via Siaran Langsung TV One & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Live Streaming vidio.com Pertandingan PSMS Medan vs Martapura FC yang juga disiarkan langsung di TV One dapat diakses pada bagian berita ini mulai pukul 15.30 WIB.

Pertandingan kedua di Grup B Babak 8 Besar Liga 2 2019 ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim.

Karena laga PSMS Medan vs Martapura FC ini sangat menentukan peluang merebut tiket kelolosan ke babak semifinal Liga 2 2019 alias babak empat besar.

Martapura yang pada laga perdana kalah secara dramatis dari Persita Tangerang, jelas butuh poin penuh demi menjaga asa melaju ke tahap selanjutnya.

Setali tiga uang, demikian juga bagi PSMS Medan. Kalah di laga kedua ini jelas akan menjadi malapetaka besar yang tak hanya sekadar dapat menyulitkan, bahkan bisa saja menutup rapat peluang ke babak 8 besar.

Terutama bagi Martapura FC, yang jika kalah di laga ke dua ini, nyaris hampir dipastikan akan tertutup peluangnya ke empat besar.

Jika kalah, satu-satunya peluang untuk mendulang poin adalah di laga terakhir saat kontra Persik Kediri di laga pamungkas pada Minggu (17/11/2019) nanti.