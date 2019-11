Hasil Lengkap Inggris Vs Montenegro, Pesta 7 Gol, The Three Lions Lolos ke Piala Eropa 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Inggris memastikan tiket ke putaran final Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 setelah menang telak atas Montenegro dalam lanjutan laga Kualifikasi Euro 2020 Grup A.

Bertanding di Stadion Wembley, London, Kamis (14/11/2019) atau Jumat dini hari WIB, laga timnas Inggris vs Montenegro berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan The Three Lions.

Inggris sangat dominan pada babak pertama. Dilansir Squawka, mereka mencatatkan penguasaan bola sebanyak 66 persen.

Pasukan Gareth Southgate itu juga mengemas 12 tendangan, dengan 9 tendangan mengarah ke gawang.

Dari 9 tendangan tersebut, 5 di antaranya berhasil dikonversi menjadi gol.

Inggris membuka keunggulan lewat sepakan Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-11.

Tidak butuh waktu lama bagi The Three Lions untuk menggandakan keunggulan.

Pada menit ke-18, Harry Kane mencatatkan namanya di papan skor seusai menerima umpan dari Ben Chilwell.

Enam menit berselang, penyerang Tottenham Hotspur itu kembali mencetak gol, lagi-lagi mendapatkan umpan dari Ben Chilwell.

Marcus Rashford juga ikut mencetak gol pada menit ke-30 seusai memanfaatkan bola rebound.