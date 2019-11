LINK MOLA TV! Live Streaming Brasil vs Prancis di Semifinal Piala Dunia U-17 2019 Pukul 06.00 WIB

Link Live Streaming Mola TV duel via live streaming Brazil vs Prancis dalam Semifinal Piala Dunia U-17 2019 mulai pukul 06.00 Wib via Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Brasil vs Prancis tersaji di Semifinal Piala Dunia U-17 di Brazil, pada Jumat (15/11/2019) pagi via live streaming molatv di www.mola.tv

Duel Semifinal Piala Dunia U17 via Live Streaming Brazil vs Prancis tidak disiarkan langsung oleh televisi nasional namun laga Brasil vs Prancis bisa diakses via live streaming mola tv dan live streaming tv online mulai pukul 06.00 Wib.

Namun live streaming Brasil vs Prancis bisa disaksikan lewat sejumlah laman penyedia tayangan live streaming molatv dan tv online di www.mola.tv

• Jadwal Siaran Langsung Trans7 MotoGP Valencia 2019 : Lorenzo Diterpa Isu Pensiun, Valentino Rossi?

Selain itu, terdapat opsi menonton dari perangkat mobile dengan mengunduh aplikasi Mola TV di Play Store atau App Store.

Walaupun harus melawan tim tuan rumah, Prancis memiliki catatan mengagumkan selama kiprahnya di Piala Dunia U17.

Les Bleuets tidak pernah kalah ataupun imbang. Mereka selalu menang dengan berhasil mencetak 17 gol. Pesta gol terbesar mereka terjadi di perempat final saat menang 6-1 atas Spanyol.

Sedangkan Brasil memiliki catatan yang tidak kalah mentereng. Tim Samba Muda tersebut tampil sempurna dalam lima laga berturut-turut, hanya kalah jumlah gol dengan Prancis (17 Gol) sedangkan Brazil (14 Gol).

Di Grup A, Brasil menang 4-1 atas Kanada, 3-0 atas Selandia Baru, dan 2-0 melawan Angola.

Sementara itu di babak gugur, mereka mengalahkan Chile 3-2 dan Italia 2-0.