PREDIKSI & Link Live Streaming Persija vs Persela di TV Online Indosiar Laga Tunda Liga 1 2019

Prediksi dan Live Streaming Persija Jakarta vs Persela Lamongan di laga tunda pekan 22 Liga 1 2019 tersaji sore ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Indosiar Persija Jakarta vs Persela Lamongan di lanjutan Shopee Liga 1 2019, Jumat (15/11/2019).

Link Live Streaming Indosiar Persija vs Persela Lamongan dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com premier mulai pukul 15.30 Wib, prediksi Persija vs Persela Lamongan tersaji di bagian berita ini.

Pelatih Persija Jakarta, Edson Tavares tak peduli dengan absennya tiga pemain utama Persela Lamongan pada laga tunda Liga 1 2019.

Persija Jakarta dijadwalkan mainkan laga kandang kontra Persela Lamongan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

Tiga pemain Persela yang absen adalah Eky Taufik, Arif Satria, dan Alex dos Santos Goncalves.

Absennya tiga pemain itu menjadi kehilangan besar buat Persela atas sumbangan gol-gol yang mereka cetak dalam sembilan pertandingan terakhir Laskar Joko Tingkir.

Namun Edson Tavares tak menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan buat timnya karena baginya ini adalah pertandingan 11 melawan 11 pemain.'

"Di sepak bola kita tak bicara prediksi. Yang harus dibicarakan adalah tentang teknikal, taktikal, dan pemain," kata Edson Tavares yang dikutip dari bolasport.com, Kamis (14/11/2019).

"Jadi saat kamu bertanya, pemain 'ini' tak main, itu prediksi atau superstisi. 'Sepak bola' adalah soal pertandingan besok pukul 15.30, yang mempertemukan 11 lawan 11 pemain," ujarnya menambahkan.