Best Western Kindai Hotel Gelar Appreciation Night, BW Banjarmasin 5 Besar Terbaik Indonesia

BANJARMASIN POST.CO.ID - Best Western Kindai Hotel menyelenggarakan acara malam penghargaan dengan tema “A Night on Broadway” di Kayuh Baimbai Ballroom, Jumat (15/11/2019 malam.

Acara ini merupakan salah satu bentuk ajang silahturahmi dan apresiasi yang diberikan kepada 200 undangan mitra bisnis yang terdiri dari rekanan korporasi berbagai instansi serta media di area Banjarmasin.

Mengusung konsep Broadway, Best Western Kindai Hotel mengajak para undangan untuk dapat menikmati nuansa kemeriahan Broadway, khususnya dengan pertunjukan dari multi talent band local Banjarmasin “X-MEN Band” bersama MC Harry Ramadhan dari Smart FM, pertunjukkan sulap dari agician Danix, hidangan yang menyajikan menu fusion Asian dan Indonesia serta rangkaian acara menarik lainnya.

“2019 merupakan tahun yang luar biasa, dan kami berterima kasih atas dukungan pelanggan, mitra bisnis, dan teman-teman media kami yang terhormat. Kami sangat menghargai dan senang dapat terus melayani pelanggan setia kami sepanjang tahun ini dan tahun mendatang,” kata GM in Charge, Muh. Nur Assiddiq.

“Pada kesempatan ini, kami juga akan memberikan penghargaan kepada tiga mitra bisnis yang telah memberikan kontribusi room nights terbanyak pada tahun 2019," tandasnya.

Dijelaskan Siddiq, ketiga perusahaan yang mendapat penghargaan yakni PT Gudang Garam, Bank Mandiri dan Barito Berlian Motor.

Sementara itu, Adriana Hendrawati, Corporate Director of Sales And Marketing Best Western Hotel & Resort Jakarta mengatakan Best Western Hotel Banjarmasin termasuk lima besar terbaik dari 17 hotel grup Best Western di Indonesia.

Dia menambahkan, untuk di Kalimantan sendiri, BW baru ada di Banjarmasin.

GM in Charge BW Banjarmasin Muh. Nur Assiddiq mengatakan, keberhasilan tersebut berkat seringnya menggelar event.

"Tiap bulan kota menggelar event, hingga tidak sampai dua tahun orang mengenal BW," katanya.

Tak kalah pentingnya, lanjut dia, ini berkat bantuan media yang sering mempromosikan hotel mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mempromosikan kami," ucapnya didampingi

Fanggy Sumaco, Sales Director of Sales & Marketing Best Western Banjarmasin.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)