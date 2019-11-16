Tribun Jual Beli
LOWONGAN PEKERJAAN Dicari Kasir, SPV Marketing dan Salesman, Jual Perlengkapan Rumah Tangga
LOWONGAN PEKERJAAN Dicari Kasir, SPV Marketing dan Salesman, Jual Perlengkapan Rumah Tangga
BANJARMASIN
LOWONGAN
LAIN-LAIN
Dcr SPV Marketing & Salesman, pria, S1/SMU,srius krja, sallary menarik. Lmrn lngsng ke PT.Delta Teguh Pratama Jl.A.Yani Km 10 No.44 Kertak Hanyar (sblm Wira Toyota) Telp.0511-3267892
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DIBUTUHKAN KASIR LAKI-LAKI BERPENGALAMAN. BKRJA DI TOKO SINGGALANG. INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI 081348324570
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Dicari adm & teknik sipil, min.D3 lmrn diantar ke PT BMG Kuripan 2A RT4 BANJARMASIN
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PERLENGKAPAN RT
LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan Rak Mini Market. Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2A Bjm. (0511)3274398/0851007700365
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FILTER AIR
GLOBAL FILTERINDO. Specialist Depo Air Isi Ulang,Water Treatment, UV-RO(Reverse Osmosis), Alkaline Bio-Mineral/Energi, Ozon, Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI, Banyak Bonus Sparepart Lengkap. Harga Mulai 16 juta C/K. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0511-3268289/0816212136/0811503331 atau PIN BBM D94A2544
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PENGUMUMAN
KEHILANGAN
Telah hilang / tercecer 1 (Satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Honda F1C02N28L0, dengan Nomor Polisi: DA 6042 MAO, tahun 2018, warna Merah Hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JM3115JK665543, dengan Nomor Mesin: JM31E1660917, dengan Nomor BPKB: N 01472965 M. Atas Nama SARAH HJ
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|Ruko Dikontrakkan di Banjarmasin, Dijual Sepeda Motor di Martapura, Pengumuman Kehilangan
|Dikontrakkan Ruko di Banjarmasin, Dijual Sepeda Motor, Tercecer BPKB dan Sertifikat Tanah
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