Tribun Jual Beli

LOWONGAN PEKERJAAN Dicari Kasir, SPV Marketing dan Salesman, Jual Perlengkapan Rumah Tangga

LOWONGAN PEKERJAAN Dicari Kasir, SPV Marketing dan Salesman, Jual Perlengkapan Rumah Tangga

LOWONGAN PEKERJAAN Dicari Kasir, SPV Marketing dan Salesman, Jual Perlengkapan Rumah Tangga
pixabay.com
Tribun Jual Beli. 

BANJARMASIN

LOWONGAN

LAIN-LAIN
Dcr SPV Marketing & Salesman, pria, S1/SMU,srius krja, sallary menarik. Lmrn lngsng ke PT.Delta Teguh Pratama Jl.A.Yani Km 10 No.44 Kertak Hanyar (sblm Wira Toyota) Telp.0511-3267892
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DIBUTUHKAN KASIR LAKI-LAKI BERPENGALAMAN. BKRJA DI TOKO SINGGALANG. INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI 081348324570
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Dicari adm & teknik sipil, min.D3 lmrn diantar ke PT BMG Kuripan 2A RT4 BANJARMASIN
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PERLENGKAPAN RT

LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan Rak Mini Market. Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2A Bjm. (0511)3274398/0851007700365
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FILTER AIR
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PENGUMUMAN

KEHILANGAN
Telah hilang / tercecer 1 (Satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Honda F1C02N28L0, dengan Nomor Polisi: DA 6042 MAO, tahun 2018, warna Merah Hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JM3115JK665543, dengan Nomor Mesin: JM31E1660917, dengan Nomor BPKB: N 01472965 M. Atas Nama SARAH HJ
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Tribun Jual Beli
Lowongan Pekerjaan
Perlengkapan Rumah Tangga
Kehilangan BPKB
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Editor: Royan Naimi
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