Namanya Terkenal Berkat Film Twilight, Robert Pattinson Malah Mengaku ini

Kristen Stewart sebagai Bella Swan dan Robert Pattinson sebagai Edward Cullen dalam film The Twilight Saga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses dengan film Twilight, aktor Robert Pattinson justru sebut film populer itu aneh.

Padahal, Twilight yang membuat nama Robert Pattinson terkenal dan diperhitungkan di industri film Hollywood.

Berperan sebagai vampir bernama Edward Cullen yang jatuh cinta pada gadis biasa bernama Bella Swan, kisah cinta mereka seakan jadi bukti kekuatan cinta bisa mengalahkan apapun, beda dunia sekalipun.

Banyak orang menyukai kisah seperti itu, tapi rupanya Robert sendiri tidak menyukainya.

Dilansir dari Cinema Blend, Jumat (15/11/2019), Robert mengatakan alasannya di depan Jennifer Lopez dalam acara bertajuk "Actors on Actors".

"Ini kisah yang aneh, Twilight. Ini tidak seperti- aneh kenapa orang banyak yang merespon (positif)," kata mantan kekasih Kristen Stewart ini.

"Twilight itu tentang pria ini (Edward), dan dia menemukan gadis yang dia inginkan, tapi dia juga ingin memakannya (menghisap darah)," ujar Robert Pattinson.

Di acara yang sama, Robert juga mengaku kalau dia bahkan tidak menyukai perannya sebagai Bruce Wayne di film terbarunya Batman.

"Saya tidak tertarik sama sekali dalam memainkan seseorang yang heroik. Saya hanya ingin memainkan peran yang oleh penonton diketahui adalah ketika mereka tidak menyukai (karakter tersebut). Itu satu-satunya,” ungkap Pattinson.

Diketahui, sebelum bermain di Twilight, Robert Pattinson juga muncul di film Harry Potter and the Goblet of Fire.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Robert Pattinson Ternyata Tak Suka Film Twilight, Kenapa?"