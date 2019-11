SESAAT LAGI Link TVOne! Live Streaming TV Online Persiraja vs Sriwijaya FC Liga 2 2019 di TV One

Live Streaming Persiraja vs Sriwijaya FC Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One dan Live Streaming TV Online

Sesaat lagi! Live Streaming Persiraja vs Sriwijaya FC di Babak 8 Besar Liga 2 2019 tersaji via Siaran Langsung TV One dan Live Streaming TV One sore ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming TVone Duel Persiraja vs Sriwijaya FC di Babak 8 besar Liga 2 2019 via Live Streaming TV Online Vidio.com tersaji pada Sabtu (16/11/2019) dan sesaat ini sedang berlangsung.

Siaran Langsung TV One dan Live Streaming TV One serta Link live streaming Persiraja vs Sriwijaya FC via tv online www.vidio.com dapat diakses pada bagian berita ini.

Live Streaming TVOne dan Live Streaming TV Online pertandingan Persiraja vs Sriwijaya FC disiarkan langsung di TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2 Match.

Siaran langsung dan Live Streaming vidio.com Persiraja Banda Aceh vs Sriwijaya FC pada babak 8 besar Liga 2 2019 dapat disaksikan mulai pukul 15.30 WIB.

Untuk bisa lolos ke semifinal, Persiraja hanya butuh hasil imbang di laga terakhir lawan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Joko Samudro (GJS), Gresik, Jawa Timur.

Meski begitu, klub dengan julukan Lantak Laju tersebut tidak ingin sombong dan tetap hormat pada tim lain.

Gelandang serang Persiraja asal Takengon, Defri Riski sangat senang dengan posisi timnya di babak delapan besar Liga 2 musim 2019.

Namun, tidak berarti Defri Riski dkk bisa meremehkan tim lain begitu saja.

"Pelatih juga selalu menekankan kepada semua pemain untuk respek pada lawan," kata mantan kapten Persikabo Bogor, Jawa Barat tersebut seperti dirilis dari www.ligaindonesia.id, Jumat (15/11/2019) malam.

PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh (Instagram Liga2Match)

Sebagaimana diketahui, skuad Persiraja berhasil meraih empat poin dari dua laga di Grup A.