Harga Masih Dirahasiakan, iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max Segera Masuk Indonesia 6 Desember

BANJARMASINPOST.CO.ID -Ponsel andalan terbaru iPhone akan tiba di tanah air dalam waktu dekat, di awal Desember 2019.

Sedang menantikan kehadiran trio iPhone 11 terbaru? Anda tak perlu menunggu lama. iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max bakal bisa dibeli di Indonesia tanggal 6 Desember mendatang.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Teletama Artha Mandiri (TAM), distributor resmi anak usaha Erajaya Group yang akan mendatangkan trio iPhone 11 ke Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Sabtu (16/11/2019), pihak TAM mengatakan bahwa iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max nanti bisa didapatkan melalui jaringan ritel Erajaya seperti iBox, Erafone, dan Urban Republic.

Pembeli juga dapat mengunjungi jaringan ritel Apple lainnya seperti Story-i dan mE Gallery di seluruh Indonesia.

Meski demikian, harga untuk ketiga ponsel iPhone 11 masih belum diungkap oleh distributor terkait.

"Ditunggu informasi selanjutnya," kata Djatmiko Wardoyo, Director of Marketing Komunikasi Erajaya ketika dihubungi KompasTekno melaui pesan singkat.

Di Amerika Serikat iPhone 11 dijual mulai dari harga 699 dollar AS (sekitar Rp 9,8 juta), kemudian iPhone 11 Pro mulai 999 dollar AS (sekitar Rp 14 juta), dan iPhone 11 Pro Max mulai l 1.099 dollar AS (sekitar Rp 15,4 juta).

Di negara tetangga Singapura, iPhone 11 dijual mulai dari 1.149 dollar Singapura (sekitar 11,8 juta), iPhone 11 Pro mulai 1.649 dollar Singapura (sekitar 17 juta) dan iPhone 11 Pro Max mulai 1.799 dollar Singapura (sekitar Rp 18,6 juta).

Berkaca dari penjualan iPhone seri sebelumnya, biasanya harga iPhone resmi di Indonesia lebih mahal dibanding yang dijual di Singapura.

Penulis Wahyunanda Kusuma Pertiwi/KOMPAS.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max Resmi Masuk Indonesia 6 Desember",