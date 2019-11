Foto Jadul AHY & Ani Yudhoyono Jadi Sorotan, Istri SBY Bikin Annisa Pohan Rasakan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto jadul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ani Yudhoyono jadi sorotan. Istri SBY bikin Annisa Pohan rasahan hal ini.

Ya, menggunggah potret lawas, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono kenang masa lalu bersama sang ibunda, Ani Yudhoyono.

Setelah beberapa waktu lalu sang istri, Annisa Pohan, mengunggah foto bersamaan dengan Ani Yudhoyono di usia 30 an tahun, kini sang suami pun turut membagikan foto lawasnya.

Laki-laki yang akrab disapa AHY itu mengunggah foto jadul bersama sang ibunda dan sang adik Edhie Baskoro Yudhoyono.

Melasir dari Instagram @agusyudhoyono, foto tersebut diunggah pada Minggu (17/11/2019).

"Nemu foto lama, kenangan masa kecil yang indah," tulisnya.

AHY tak hanya mengenang masa kecil dengan sang ibunda.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya tengah merasa rindu kepada mediang Ani Yudhoyono, yang akrab dipanggilnya Memo.

"Miss you so much Memo @aniyudhoyono," ungkap suami Annisa Pohan.

Ya, 5 bulan telah berlalu sejak Ani Yudhoyono meninggalkan keluarga untuk selamanya.