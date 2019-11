Klasemen Liga 1 Terbaru & Jadwal Live Pekan 28 Arema vs Persija, PSM vs Bali, Persib vs Barito

Klasemen Liga 1 Terbaru dan Jadwal Pekan 28 Arema FC vs Persija, PSM Makassar vs Bali United, Persib Bandung vs Barito Putera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 2019 ,e,asuki pekan 28 mulai besok Rabu (20/11) dimana Bali United masih nyaman di Klasemen Liga 1 2019 Terbaru.

Bali United berada di puncak klasemen Liga 1 2019 dengan poin 57.

Ya, Persipura Jayapura yang punya 44 poin makin sulit mengejar Bali United, setelah di laga tunda Liga 1 2019 Senin (18/11) kalah dari PSM Makassar.

Tidak tanggung, Persipura Jayapura kalah telak 4-0 dari PSM Makassar di Stadion Mattoanging Makassar.

• Jadwal Timnas Malaysia vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia Live Streaming TVRI & Mola TV Hari ini

• Prediksi Pemain Timnas Malaysia vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia Live TVRI & Mola TV Yeyen Yakin

• Head to Head Timnas Malaysia vs Indonesia Siaran Langsung di TVRI & Live Streaming Mola TV

PSM Makasar pun kini naik satu peringkat ke posisi 8 di Klasemen Liga 1 2019 Terbaru dengan 39 poin

Hasil ini juga menguntungkan Bali United karena upaya Persipura mendekati puncak klasemen terjegal.

Bali United diuntungkan karena jarak poin dengan Persipura tetap terjaga 13 poin yang artinya jalan menuju juara akan makin mulus.

Liga 1 2019 sakan mulai memasuki pekan 28 Rabu (20/11) dimana artinya, tiap tim hanya memiliki enam laga tersisa. Bali United masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 57 poin.

Dikutip Bpost Online dari Kompas.com, pada urutan selanjutnya, ada Persipura Jayapura dan Madura United yang sama-sama terpaut 13 poin dari sang pemuncak, Bali United.