LINK Live Streaming TV Online Mola TV - Persebaya vs PSM Liga 1 Putri 2019 Cek ww.mola.tv 

LINK Live Streaming TV Online Mola TV - Persebaya vs PSM Liga 1 Putri 2019

Berikut Link Live Streaming Mola TV laga antara Persebaya Putri vs PSM Makassar Putri di Liga 1 Putri 2019 Selasa (19/11/2019) siang ini.

Live Streaming Persebaya Putri vs PSM Makassar Putri Putri disiarkan langsung lewat Live Streaming MolaTV mulai pukul 13.00WIB.

Persebaya vs PSM Liga 1 Putri 2019

Persebaya Surabaya Putri akan mengawali seri keempat Liga 1 Putri 2019 dengan hasil negatif saat melawan Arema FC di Stadion Gajayana, Kota Malang, Minggu (17/11/2019) pagi.

Derby Jatim dimenangi Arema FC dengan skor 0-3.

Hal ini jelas bukan hasil yang diinginkan.

Manajer Persebaya Putri Ali Smith sebelumnya menyebut timnya akan bermain maksimal meski secara peluang lolos ke semi final sudah tertutup, berbeda dengan Arema FC.

"Kita akan tetap 'all out' kita tidak bisa walau dapat poin maksimal untuk lampaui juara grup dan runner up dalam ini Persipura dan Arema FC," jelas Ali Smith sebelum pertandingan dikutip dari Surya.

Arema FC Putri hanya memerlukan satu kemenangan lagi agar poinnya tidak terkejar dari pesaing terdekatnya Bali United yang juga mengincar tiket ke semi final.

Persebaya Putri besutan Ridwan Anwar sendiri sudah tak punya peluang ke babak semi final.