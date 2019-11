Live Mola TV! Link Live Streaming Brazil vs Korsel di Laga Persahabatan, Live TV Online Malam Ini

Link Live Streaming Brasil vs Korea Selatan di Laga Persahabatan, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Brasil vs Korea Selatan ( Brasil vs Korsel ) di Laga Persahabatan tersaji malam ini, Selasa (19/11/2019).

Sebelumnya, Brasil juga menggelar pertandingan persahabatan melawan Argentina.

Dalam pertandingan tersebut Brasil kalah 0-1 dari Argentina.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Brasil untuk mengobati kekalahan usai melawan Argentina.

Selain itu, juga untuk memperbaiki rekor buruk mereka yang belum pernah menang dalam lima kali pertandingan uji coba internasional.

Berdasarkan catatan Tribun, selama lima pertandingan terakhir, Brasil belum meraih kemenangan satu pun dalam laga internasional.

Berbeda dengan Korea Selatan, tim dari negeri gingseng tersebut memiliki catatan positif dalam 5 pertandingan terakhir.