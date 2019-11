BANJARMASINPOST CO.ID- 10 Cara Make Up Ala Korea Bikin Wajah Segar Sekaligus Manis Secara Bersamaan Ala Farida Saputri.

Gaya make up itu adalah seni. Kita bebas berekspresi dengan make up, baik gaya apapun dan bisa menyesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Termasuk make up ala korea.

Farida Saputri, penata rias, mengatakan, mengenai gaya make up korea itu ada Peach Makeup.

Warnanya pastel/peach biasanya dijadikan sebagai make up andalan cewek Korea saat musim semi dan panas. Pasalnya, warna ini akan semakin menyempurnakan kulit.

"Warna peach yang terang namun soft ini juga bisa membuat wajah terlihat segar sekaligus manis secara bersamaan," ujarnya.

Kemudian Glass skin makeup. Tren makeup yang sempat menghebohkan dunia kecantikan yang menonjolkan riasan natural namun dengan sentuhan akhir yang glowing.

Istilah glass skin digunakan untuk menyebut kondisi kulit yang sangat halus, tanpa noda, dan sehat berkilau sebening kaca.

Selain rajin menggunakan produk skin care yang tepat, glass skin juga bisa didapat dengan riasan wajah. Kunci terpenting adalah menggunakan pelembap wajah sebelum melanjutkan ke base makeup.

Pelembap wajah akan memberikan efek wajah glowy. Selain itu, pastikan memilih jenis BB cushion atau liquid foundation sebagai dasar makeup.

Ada macam-macam gaya make up Korea lainnya yaitu Edgy Grunge make up, Glam smokey make up, Monotone make up, Bright lip makeup, dan lain lain.