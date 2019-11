Penyanyi Banua Devy Yang Jadi Rajin Nonton Film Hantu Karena Hal ini

Devy Yang (tengah) berfoto bersama dua model yang telah dimaku up horor extreme

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ingin menambah skill di luar bakat menyanyi yang dimilikinya, salah seorang penyanyi di Banua yakni Devy Yang rupanya mulai menggeluti dunia make up.

Namun dunia make up yang digeluti oleh Devy Yang bukan make up seperti orang kebanyakan, melainkan khusus make up ala horor bahkan juga ekstrem.

Pasalnya Devy Yang belakangan ini sering membuat make up horor atau berkaitan dengan hantu dan sejenisnya, sehingga si model pun menjadi kelihatan seperti karakter hantu yang menyeramkan.

Dan keterampilan yang satu ini ternyata baru saja dipelajari oleh Devy Yang, khususnya saat adanya Wahana Hantu Indonesia yang dilaksanakan di Lapangan Kamboja Banjarmasin belum lama tadi.

Saat itu Devy Yang belajar make up horor ini dengan coach Rizza Rizky Maulana dari Wahana Hantu Indonesia di bawah pimpinan Ian Kencana dan Roms.

• Bertahun Baru di Best Western Kindai Hotel, Diskon 20 Persen Reservasi Sebelum 1 Desember

"Waktu itu belajar private sekitar dua hari dengan coach Rizza Rizky Maulana," ujar Devy Yang kepada banjarmasinpost.co.id.

Devy Yang pun mengaku dirinya tertarik untuk belajar make up horor tersebut, karena di Kalsel khususnya Banjarmasin masih cukup jarang ada make up spesialis horor ini.

"Selain itu saya juga ingin menambah keterampilan juga tentunya, apalagi makeup horor ini masih sangat jarang ada disini. Dan kemarin kebetulan ada yang mengajari juga, jadi merasa beruntung juga bisa belajar," katanya hari ini Rabu (20/11/2019) siang.

Setelah belajar secara private, Devy Yang pun rupanya cukup serius untuk terus mengasah dan mengembangkan ilmu baru yang didapatnya ini.

Pasalnya kerap Devy Yang mencari model kemudian dimake up ala horor, kemudian diposting di media sosial khususnya instagram pribadinya.

"Sudah sekitar empat kali kemarin dapat model dan dimake up horor extreme juga. Yang sudah pernah dibuat misalnya zombie, rencananya saya mau buat yang sundel bolong dan pocong juga," katanya.

• Kemacetan Tak Dapat Dihindari Setelah Peristiwa Tabrakan Beruntun di Pertigaan Gunung Raja

Devy Yang pun mengaku sejak dirinya menggeluti make up horor ini, dirinya pun belakangan ini menjadi rajin nonton film hantu.

"Jadi sering nonton film hantu, karena saya mau melihat make up hantu-hantunya dan sambil mencari inapirasi juga," tambahnya.

Devy Yang pun mengaku dirinya pun siap menerima job atau buka jasa make up horor ini, apabila ada yang memerlukannya.

"Kalau ada bisa saja saya buka job ini, misalnya ada pembuatan film di Banua tentang hantu, fotografer ingin membuat foto dengan tema horor dan lain sebagainya," pungkasnya.(Banjarmasipost.co.idFrans Rumbon)