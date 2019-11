BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangis SBY Pecah! Foto Putra Ibas Peluk Nisan Ani Yudhoyono Viral, Anak Aliya Rajasa: Main Sama Memo

Kedekatan para cucu Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Ani Yudhoyono rupanya masih membekas. Dan itu dirasakan oleh putra Ibas dan Aliya Rajasa.

Ya, Kepergian Ani Yudhoyono masih menyisakan duka yang mendalam, terutama keluarganya. Tak hanya SBY, sang cucu juga sangat merindukan mendiang ibunda Ibas dan Mertua Aliya Rajasa itu.

Rupanya ada kisah dimana putra Ibas dan Aliya Rajasa kangen dengan sosok istri SBY dan ziarah ke makam sampai peluk nisan kuburan Ani Yudhoyono.

• Respons Ahok BTP Sikapi Isu & Foto Jadi Dirut BUMN & Pertamina, Ini Jawaban Suami Puput Nastiti Devi

• Ketidakwajaran Kondisi Ashanty Diungkap Anang, Ibu Sambung Azriel & Aurel Hermansyah Alami Hal Ini

• Isi Saldo ATM Syahrini Dikulik, Istri Reino Lebihi Nikita Mirzani, Barbie Kumalasari & Ria Ricis?

Terbaru, Aliya Rajasa nampak membagikan momen ketika ia dan anak-anaknya sedang berziarah ke makam Ani Yudhoyono.

Putra kedua Aliya, Sakti nampak memeluk nisan Ani Yudhoyono. Ia juga nampak mengusap nisan sang nenek.

''Assalamualaikum Memo, wish we could hold you tight... Alfatihah ♥♥,'' tulis Aliya Rajasa mengawali kisahnya.

Dengan polos, Sakti mengaku bahwa saat ini dirinya tengah rindu dengan sosok nenek.

''kemarin Pepo baru cerita kalau Sakti lusa lalu masuk ke kamar pepo lalu mengadu “pepo.. I miss memo...”

Mendengar pengakuan sang cucu, seketika tangis SBY pecah. Ia sendiri juga sangat merindukan mendiang istrinya itu.