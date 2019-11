Gapki Kalsel Dorong Kemitraan Permanen Pekebun Sawit Swadaya dan Perusahaan Pabrikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga komoditas minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) alami tren positif. Harga CPO CIF Rotterdam US$ 692,5 per ton sedangkan di Bursa Malaysia Derivative (BMD) MYR 2588 per ton.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Selatan (Kalsel), Eddy Sapta Binti mengatakan, di Bursa Komoditi Derivative Indonesia (ICDX) harga CPO Rp 8.530 per kg dan di Bursa Berjangka Jkt (BBJ) Rp 9.590 per kg.

"Kenaikan dipicu oleh meningkatnya permintaan di pasar dunia terutama India, Tiongkok dan Uni Eropa untuk memperkuat stok," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, hal ini karena diperkirakan produksi CPO Indonesia dan Malaysia akan menurun dan posisi CPO yang diekspor juga akan semakin berkurang dengan direalisasikannya B30 mulai Januari 2020 mendatang.

Perkembangan dinilainya jelas menguntungkan pelaku usaha termasuk petani. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit pekebun mitra di yingkat petani sudah lebih dari Rp 1.500 per kg.

Langkah untuk mensejahterakan pekebun diuraikannya, dengan mendorong terjadinya kemitraan permanen antara pekebun sawit swadaya dengan perusahaan pabrikan. Dengan demikian pekebun memperoleh pembinaan langsung dari perusahaan mitra dan fasilitasi sarana produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas TBS pekebun.

Dengan adanyan kualitas yang baik, maka harga akan mengikuti ketetapan tim penetapan harga TBS Provinsi Kalsel.

"Meningkatnya produksi kebun sawit swadaya secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru baik untuk tenaga panen, angkut TBS ke pabrik maupun tenaga kerja di pabrik dan tenaga kerja pemeliharan kebun," pungkas Eddy. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)