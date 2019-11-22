Timnas Pelajar Indonesia
Jadwal & Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia vs Malaysia di Menoreh TV Semifinal ASFC U-18 2019
Jadwal dan Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Malaysia babak semifinal 47th Asian School Football Championship (ASFC) U-18 2019.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Malaysia babak semifinal 47th Asian School Football Championship U-18 2019 (ASFC U-18 2019).
malam ini, Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Malaysia akan tersaji di Menoreh TV, Jumat (22/11/2019).
Ya laga yang berlangsung di Stadion Batakan Kalimantan Timur itu akan disiarkan lewat Live Streaming Menoreh TV mulai pukul 19.00 WIB.
Tim Pelajar Indonesia akan menghadapi Malaysia pada babak semifinal 47th Asian School Football Championship (ASFC) U-18 2019.
Laga melawan Malaysia selalu dianggap sebagai laga emosional oleh sebagian suporter Ttimnas.
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Apalagi, laga ini digelar selang beberapa waktu setelah sebelumnya terlebih dulu beredar luas di sosial media video yang memperlihatkan suporter Indonesia yang diserang oleh suporter Malaysia.
Beberapa adegan memperlihatkan oknum suporter Malaysia memukul dan menginjak-injak suporter Indonesia di luar Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Kejadian tersebut diduga terjadi usai laga antara Malaysia Vs Indonesia pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dari grup G.
Kembali ke laga di Stadion batakan, Timnas Pelajar Indonesia yang sebagaian dihuni oleh skuat Timnas U-18 Indonesia tersebut memastikan diri melaju ke babak semifinal, meski kalah dari China di laga terakhir fase grup B, Rabu (20/11/2019).
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Pada laga tersebut, tim pelajar Indonesia bermain imbang 1-1 di waktu normal, seperti dikutip Bpost Online dari Bolasport.