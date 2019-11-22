Liga 1 2019
LINK INDOSIAR! Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC Liga 1 2019, Live TV Online Vidio.com
LINK INDOSIAR! Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC Liga 1 2019, Live TV Online Vidio.com
Link Live Streaming Indosiar Duel Madura United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2019 tersaji malam ini via Live Streaming Tv Online Vidio.com.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2019 Jumat (22/11/2019) via Siaran Langsung Indosiar.
Link Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming Indosiar akan menayangkan secara langsung Madura United vs Bhayangkara FC mulai pukul 18.30 WIB.
Selain Siaran Langsung Indosiar, Link Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2019 bisa diakses di link pada bagian berita ini.
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Datang sebaagai tim tamu di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, , Bhayangkara FC rupanya memiliki catatan mentereng dalam menghadapi Madura United.
Tim beralias The Guardian tersebut hanya pernah sekali menelan kekalahan di kandang Sappe Kerab.
Selebihnya, Bhayangkara mengantongi lima hasil imbang dan empat kemenangan di Stadion Gelora Bangkalan.
Empat kemenangan tersebut juga sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan di laga tandang milik Bhayangkara FC semenjak diarsiteki Paul Munster.
Kendati memiliki torehan mentereng, Paul Munster sendiri rupanya masih gusar soal performa Bhayangkara FC, khususnya di lini depan.
Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC
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