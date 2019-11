LIVE Indosiar, TV One, Vidio.com, Jadwal Liga 1 Liga 2 Hari Ini, Tira vs PSIS, Sriwijaya vs Persita

BANJARMASINPOST.CO.ID - LIVE Indosiar, TV One& Vidio.com, Inilah Jadwal Liga 1 dan Liga 2 Hari Ini, Tira-Persikabo vs PSIS & Sriwijaya FC vs Persita Tangerang

Inilah jadwal Liga 1 2019 dan semifinal Liga 2 2019 hari ini, Jumat (22/11/2019).

Laga Liga 1 2019 menyajikan dua pertandingan dari lanjutan pekan 28, yakni Tira-Persikabo kontra PSIS dan Madura United jamu Bhayangkara FC.

Sementara di semifinal Liga 2, empat tim akan bersaing untuk mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 musim depan, yakni Persiraja, Persik, Sriwijaya FC, dan Persita.

Jadwal siaran langsung Liga 1 dan semifinal Liga 2 ada di akhir berita.

• KUTUKAN Ratu Tisha untuk Suporter Malaysia, Akibat Suporter Indonesia Dihajar Habis-habisan

• Curi Perhatian Pelatih, Pebulutangkis Belia Kalsel Ini Bersinar di Ajang Beasiswa Bulutangkis 2019

• FAKTA Kades Cantik Angely Emitasari, Buang Honor Nyanyi Rp 100 Juta Demi 2 Juta, Hotman Paris Kaget

Liga 1 2019

PSIS memboyong sebanyak 18 pemain untuk menghadapi Tira-Persikabo dalam lanjutan Liga 1 2019 ke Stadion Pekansari, Bogor.

Dalam daftar pemain yang dibawa tersebut, ada beberapa pemain inti yang tidak dibawa, baik karena alasan cedera maupun akumulasi kartu.

Kiper utama tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut, Jandia Eka terpaksa harus absen karena cedera.

Lalu, tiga pemain kunci PSIS, yakni Bruno Silva, Safrudin Tahar, dan Finky Pasamba juga harus absen karena akumulasi kartu kuning.