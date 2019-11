BERLANGSUNG Link UseeTV! Live Streaming Persiraja Banda Aceh vs Persik Liga 2, Tak TV Online TVOne

Live Streaming Persiraja Banda Aceh vs Persik Liga 2 2019, Live Streaming Usee TV namun tak Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Persiraja Banda Aceh vs Persik Babak Semifinal Liga 2 2019 yang akan dihelat di markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali Jumat (22/11) malam ini via Live Streaming UseeTV tanpa Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TV One.

Persik Kediri dan Persiraja Banda Aceh akan berebut satu tiket final Liga 2.

Kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi meraih tiket promosi ke Liga 1 2020.

Persijara melaju ke semifinal dengan menyadang status sebagai juara Grup A. Dengan catatan sekali menang dan dua kali seri.

Persik Kediri melaju sebagai runner up Grup B dengan catatan yang sama, sekali menang dan dua kali seri.

Artinya secara data kekuatan kedua tim hampir sama. Yang menjadi pembeda Persiraja masih unggul dalam jumlah produktivitas gol dengan empat gol.

Sementara Persik Kediri hanya mencetak dua gol saja selama babak 8 besar.