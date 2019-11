BERLANGSUNG! Live Streaming Mola TV West Ham United vs Tottenham Liga Inggris, TV Online MolaTV

Live Streaming West Ham United vs Tottenham Liga Inggris di Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung TVRI

Link Live Streaming Mola TV West Ham United vs Tottenham Hotspur di Pekan 13 Liga Inggris dapat diakses malam hari ini via live streaming tv online namun tak via Live Streaming TVRI dan saat ini sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming West Ham United vs Tottenham di Liga Inggris pekan 13 tersaji malam ini via www.mola.tv, namun tidak siaran langsung TVRI.

Live Streaming TVRI dan Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung via Live Streaming TV Online West Ham United vs Tottenham Hotspur di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (23/11/2019) pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming West Ham United vs Tottenham di Liga Inggris 2019 dapat diakses di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website www.mola.tv

Salah satu hal yang menarik ditunggu dari laga West Ham United vs Tottenham Hotspur akhir pekan ini adalah aksi Jose Mourinho.

Jose Mourinho akan melakoni debut sebagai pelatih Tottenham Hotspur pada laga West Ham vs Tottenham di Stadion London, Sabtu (23/11/2019).

Pertandingan West Ham vs Tottenham merupakan jadwal pertandingan pembuka pekan ke-13 Premier League - kasta teratas Liga Inggris.

Menjelang laga tersebut, The Lilywhites - julukan Spurs - melakukan perombakan dengan memecat Mauricio Pochettino di kursi pelatih.

Sebagai gantinya, Jose Mourinho yang dipecat Manchester United pada akhir tahun lalu, datang.

Mourinho sempat dikecam suporter Spurs saat masih melatih Chelsea.