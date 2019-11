LINK MOLA TV - Link Live Streaming Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris, Live TV Online MolaTV

Live Streaming Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming Mola TV Manchester City vs Chelsea ( Man City vs Chelsea ) di Pekan 13 Liga Inggris dapat diakses malam ini via Live Streaming TV Online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Manchester City vs Chelsea ( City vs Chelsea ) di Live Streaming MolaTV di www.mola.tv dalam pekan 13 Liga Inggris dini hari nanti pada Minggu (24/11/2019) pukul 00.30 Wib.

Man City vs Chelsea tidak disiarkan langsung TVRI, namun Live Streaming Man City vs Chelsea dapat ditonton via aplikasi Live Streaming TV Online dan Live Streaming Mola TV.

Link Live Streaming Manchester City vs Chelsea ( City vs Chelsea ) di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Live Streaming MolaTV di www.mola.tv.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tentu tidak ingin menelan kekalahan di laga ini.

Karena kehilangan tiga angka, berarti memperkecil peluang Manchester City mempertahankan gelar Liga Inggris mereka.

Pep Guardiola menyebut, para pemainnya merespon positif apa yang ditunjukkan anak asuhnya usai kekalahan dari Liverpool.

"Saya tidak ragu (bahwa respons terhadap kekalahan dari Liverpool adalah tanda tim yang hebat)," ujar Pep di laman resmi klub.

“Kami memiliki keyakinan kuat, dan pemain bertekad membuktikan apa yang kami yakini,

“Hal buruk biasa terjadi, bahkan di musim pertama ketika kami kalah dari Monaco, kami berhasil bangkit, lanjut Pep.