BANJARMASINPOST.CO.ID - Mertua Syahrini Jadi Penyebab Perpisahan Luna Maya & Reino Barack? Lagu Restu Incess Sempat Heboh

Hubungan Luna Maya dan Reino Barack diketahui telah lama berakhir. Beberapa waktu berselang, Reino kemudian menikahi Syahrini.

Sampai saat ini, hubungan Luna Maya dan Reino Barack masih menjadi misteri. Terlebih tak lama setelahnya diketahui menikahi Syahrini.

Belum lama ini, Luna Maya berbincang mengenai perpisahannya dengan Reino Barack. Saat itu, sosok mertua Syahrini sempat disebut.

Setelah sekian lama, akhirnya mantan kekasih Ariel NOAH, Luna Maya mengungkap kembali kisah Perpisahannya dengan dengan Reino Barack yang saat ini menikahi Syahrini.

Diketahui, sebelum menikahi Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya menjalin kisah percintaan.

Namun setelah Reino Barack dan Syahrini menikah, Luna Maya tampak sudah move on dan tidak terlalu mengurusi urusan pasangan itu. Terbaru, eks Ariel NOAH itu mengungkap semuanya.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami sudah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga sudah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menghormati pemikiran orangtua Reino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka.