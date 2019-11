SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming PSM vs Bali United Liga 1 2019, Tak Live TV Online UseeTV

Live Streaming PSM vs Bali United Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar tapi Tak via Live Streaming Usee TV

Sesaat Lagi! Link Live Streaming Indosiar Duel PSM Makassar vs Bali United pekan 28 Liga 1 2019 dapat dilihat via Live Streaming TV Online Vidio.com tapi tak tayang via Live Streaming Usee TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming PSM vs Bali United bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB namun tak di Live Streaming UseeTV dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Siaran Langsung via Live Streaming Indosiar Sabtu (23/11/2019) sajikan pertandingan antara PSM Makassar vs Bali United di Liga 1 2019 pekan 28 via Live Streaming TV Online Vidio.com namun tak Live Streaming Usee TV.

Link Live Streaming PSM vs Bali United bisa diakses lewat tautan yang tersedia di bagian berita ini. Pun juga untuk Siaran Langsung Indosiar namun bukan via Live Streaming UseeTV.

• BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming PSM vs Bali United, Tak Link TV Online UseeTV Liga 1 2019

• LIVE INDOSIAR! Live Streaming TV Online PSM Makassar vs Bali United Liga 1 2019, Tak Live Usee TV

• Live Bein Sports 2! Live Streaming TV Online Atalanta vs Juventus, Siaran Langsung RCTI Liga Italia

• LIVE MOLA TV! Live Streaming West Ham United vs Tottenham Liga Inggris di MolaTV, Tak Live TVRI

Bali United membidik kemenangan saat menghadapi PSM Makassar dalam laga pekan ke-28 Liga 1 2019 di Stadion Andi Mattalatta malam nanti.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra mengatakan skuadnya telah memiliki kesiapan bagus dengan recovery cukup sebelum menghadapi tuan rumah.

"Kami punya waktu istirahat panjang. Saya melihat pemain memiliki konsetrasi dan kerja keras dalam latihan. Mudah-mudahan kami main bagus, karena lawan kita tim kuat," kata Teco, sapaan Stefano Cugurra dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

Bali United menjadi tim paling berpeluang meraih gelar juara musim ini. Dengan koleksi 57 poin, mereka hanya butuh tambahan sembilan lagi untuk mengangkat trofi.

Jika mau cari aman, sembilan poin bisa didapat dari tiga kemenangan di laga kandang ketika menghadapi Persib Bandung, Tira Persikabo, Persipura Jayapura, dan Madura United.

Namun, jika ingin cepat mengunci gelar juara, Bali United wajib sapu bersih saat menghadapi PSM Makassar, Persib Bandung, dan terakhir menghadapi tuan rumah Semen Padang.