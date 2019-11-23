ASFC U18 2019
Skor 1-0, LINK Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan Live Youtube Menoreh TV ASFC 2019
Skor 1-0 di Babak Pertama, Link Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan Live Youtube Menoreh TV dalam ajang Perebutan Juara 3 ASFC 2019
Skor 1-0 di Babak Pertama, Link Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan Live Youtube Menoreh TV dalam ajang Perebutan Juara 3 Asian School Football U-18 Championship 2019
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Ini sedang berlangsung Live streaming Menoreh TV antara Timnas Pelajar Indonesia vs Korea Selatan dalam ajang Perebutan Juara 3 47th Asian School Football Championship U-18 2019 (ASFC 2019) tersaji pada Sabtu (23/11/2019).
Live Streaming TV Online Timnas Pelajar Indonesia vs Korea tidak disiarkan langsung di TV Nasional, namun dapat ditonton di akun Youtube Menoreh TV.
Timnas Pelajar U-18 Indonesia vs Korea Selatan disiarkan langsung dari Stadion Batakan, Balikpapan mulai pukul 12.00 WIB.
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Di babak pertama, untuk sementara Timnas Pelajar Indonesia U-18 unggul 1-0 atas Korea Selatan.
Pada partai sebelumnya, Timnas pelajar U-18 Indonesia gagal melaju ke babak final di ajang Asian School Football U-18 Championship (ASFC) Kegagalan itu diterima timnas pelajar U-18 Indonesia setelah kalah dari Malaysia.
Bertanding di Stadion Batakan, Jumat (22/11/2019), Timnas Pelajar U-18 Indonesia kalah 3-5 lewat drama adu penalti. Pemenang harus dientukan lewat adu tos-tosan setelah pada waktu normal kedua tim bermain imbang 1-1.
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• BERLANGSUNG! LINK Live Streaming Youtube Menoreh TV Timnas Pelajar Indonesia vs Korsel Skor 1-0
Asa Indonesia masuk final pun kandas, sementara Malaysia berhak melenggang ke partai puncak. Indonesia masih akan memperebutkan peringkat ketiga melawan Korea Selatan Sementara Malaysia akan menantang Thailand di partai final.
Dilansir dari BolaSport, Timnas pelajar U-18 Indonesia mendapat hasil negatif kala melawan Malaysia di semifinal 47th Asian Schools Football Championship (ASFC).
Timnas pelajar U-18 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia kala keduanya berjumpa di babak semifinal ASFC 2019.
Timnas Pelajar Indonesia vs Korea Selatan
Timnas Pelajar Indonesia
Live Streaming Youtube Menoreh TV
YouTube Menoreh TV
Live Streaming TV Online
|Indonesia Juara! Hasil Akhir Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ASFC U-18 2019, Skor Akhir 1-1 (5-3)
|SKOR 1-1! Live Streaming TV Online Timnas U-18 Indonesia vs Korsel di ASFC U18 2019, Link Menoreh TV
|BERLANGSUNG! LINK Live Streaming Youtube Menoreh TV Timnas Pelajar Indonesia vs Korsel Skor 1-0
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