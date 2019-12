Tertarik Melanjutkan S2 dan S3? Pemerintah Perancis Tawarkan Beasiswa Eiffel Full dengan Tunjangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perancis menjadi salah satu kota favorit destinasi wisata dunia karena keindahan kota dan alamnya.

Perancis juga dikenal dengan kualitas pendidikan dan keramahan penduduknya yang terbuka kepada pendatang baru.

Tertarik melanjutkan studi S2 dan S3 sambil menikmati liburan di sana? Mengapa tidak? Pemerintah Perancis melalui Eiffel Excellence Scholarship Program 2020 kembali menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia untuk melanjutkan kuliah Master dan PhD.

Program ini menerima mahasiswa yang akan melanjutkan ke program Master’s degree, Engineering program, atau Joint-doctoral program.

Program studi yang ditawarkan Beasiswa Eiffel meliputi: Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Teknik (tingkat S2), Sains dalam lingkup lebih luas (tingkat PhD), serta Ilmu teknik seperti Mathematics, Physics, Chemistry, the Life Sciences, Nano-and Biotechnology, Earth Sciences, Space Sciences, Environmental Sciences, serta Information and Communication Sciences and Technologies.

Cakupan beasiswa

1. Para penerima beasiswa dari Pemerintah Perancis yang mendaftar di universitas negeri di Perancis akan dibebaskan biaya perkuliahan.

2. Tunjangan bulanan sejumlah 1.181 euro (sekitar Rp 18,3 juta) untuk penerima beasiswa master dan 1.400 euro (sekitar Rp 14,7 juta) untuk penerima beasiswa PhD.

3. Tiket pesawat pergi pulang Indonesia dan Perancis (termasuk tiket kereta api dari/ke lokasi kampus pada awal dan akhir beasiswa).

4. Penggantian biaya transportasi lokal

5. Asuransi kesehatan